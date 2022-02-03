موعد صرف معاشات شهر مارس 2022 بجميع البنوك ومكاتب البريد

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علم موقع " دوت الخليج" من مصادر مطلعة أن موعد صرف معاشات شهر مارس 2022 سيكون في 1 مارس المقبل، وذلك بجميع البنوك ومكاتب البريد ومنافذ الصرف الآلي.

انتهاء صرف معاشات شهر فبراير 2022 للشريحة الثالثة اليوم

دوت الخليج

وتنتهي الشريحة الثالثة والأخيرة من أصحاب المعاشات اليوم الخميس 3 فبراير من صرف مستحقاتها المالية لشهر فبراير.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2022

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد بدأت في 1 فبراير الجاري صرف معاشات شهر فبراير لنحو 10 ملايين و694 ألف و988 مواطن من أصحاب المعاشات بجميع الشرائح المالية المعتمدة لديها، متبعة في ذلك الاجراءات الاحترازية للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

التأمينات الاجتماعية قسمت أصحاب المعاشات لشرائح.. تعرف عليها

ووفقا للاجراءات الاحترازية قسمت الهيئة أصحاب المعاشات إلى شرائح الشريحة الأولى هي التي تتقاضى معاشا أقل من 1000 جنيه وبدأ الصرف لها في 1 فبراير 2022، أما الشريحة الثانية فهي لأصحاب المعاشات من 1000 إلى 2000 جنيه، وتم صرف مستحقاتهم في 2 فبراير، بينما جاء في الشريحة الثالثة أصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه حيث صرفوا معاشهم اليوم 3 فبراير.

موعد صرف معاشات شهر مارس 2022

وعملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على دمج أصحاب المعاشات في خطة الدولة للشمول المالي، بهدف أن يتمكن كل صاحب معاش من الحصول على كارت ميزة مجانا ليتمكن من صرف مستحقاته المالية من خلال ماكينات الصرف الآلي.

كل ما تريد معرفته عن كارت ميزة

ويُمكن كارت ميزة أصحاب المعاشات من الاستفادة من الكثير من الخدمات المصرفية كالقيام بعمليات الشراء الإلكتروني وسداد الرسوم الحكومية ودفع فواتير المياه والكهرباء والغاز، بخلاف إمكانية حصول صاحب المعاش على عائد عن رصيد حسابه، والاقتراض بضمان المعاش.

ووضعت هيئة التأمينات الاجتماعية خطة لتحويل بطاقات صرف المعاش البلاستيكية" البطاقات الزرقاء" إلى كارت ميزة ضمن خطة الدولة للتحول الشمولي المالي بداية من الشهر الجاري برعاية البنك المصري المركزي، خاصة وأنه اقترب انتهاء صلاحية ما يعرف بالبطاقات الزرقاء المستخدمة حاليا في صرف المعاشات.

وأعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية بداية المرحلة الأولى لاستبدال البطاقات البلاستيكية" البطاقات الزرقاء" بكارت ميزة والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في مارس 2022، مع منح فرصة خمسة أشهر تنتهي بنهاية مايو 2022 لقاطني المحافظات لاستبدال بطاقاتهم بكارت ميزة من أقرب مكتب تأمينات.

ويتم استبدال كارت ميزة مجانا دون رسوم من بنوك مصر والبنك الأهلي والبنك الزراعي وتبلغ صلاحيته 3 سنوات، ويتيح لصاحبه كافة عمليات الشراء الإلكتروني ودفع الفواتير والاقتراض وسداد الرسوم الحكومية.