معلق مباراة مصر والكاميرون

اسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية تعليق مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، لـ علي محمد علي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة الكاميروني في التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، على ملعب أولمبي بمدينة ياوندي.

جاء اسناد مباراة مصر والكاميرون، لـ بن النيل على محمد علي، لمؤازرة منتخب بلاده ودعم لجمهور الفراعنة في اللقاء.

تراعي شبكة قنوات بي إن سبورت جمهور مشاهدي المباريات في مختلف البطولات، ليكون علي محمد على مثال على ذلك في غياب الطرف المصري في المباراة السابقة للفراعنة، في وجود طرف عربي على الجانب الأخر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

وتنقل مباراة مصر والكاميرون أصحاب الأرض، المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021، في نسختها الثالثة والثلاثون، على قناتي بي إن سبورت ماكس 1 و 2، بتعليق صوتي على محمد علي.

شهدت طريق المنتخبين للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، على العديد من المتاعب والمصاعب للطرفين، ليحجز مقعد في دور قبل النهائي بأمم إفريقيا 2021، ونستعرض في السطورة القادمة تأهل الفريقين من دور ربع النهائي.

نتيجة مباراة الكاميرون وجامبيا

تأهل المنتخب الكاميروني للدور نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على جامبيا بثنائية نظيفة، في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

نتيجة مباراة المغرب ومصر

تقدم المنتخب المغربي في نتيجة المباراة بالهدف الأول في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، بعد تدخل قوى من أيمن أشرف، على لاعب أسود الأطلس، ورجوع حكم المباراة لتقنية الفار واحتساب الركلة، لتكون طريقة التقدم للمغرب في المباراة.

عاد المنتخب الوطني بالتعادل عن طريق محمد صلاح من خلال متابعة من رأسية سددها محمد عبد المنعم وتصدى لها الحارس ياسين بونو وتصل لصلاح ويسكنها الشباك، ويتوجه اللقاء للوقت الإضافي بعد التعادل بهدف لمثله.

واختتم محمود حسن تريزيجيه، أهداف المباراة والفوز الفراعنة في اللقاء، من خلال تمريره من محمد صلاح من الجانب الأيمن ويسكنها تريزيجه الشباك من الجانب الأيسر ويهدي مصر بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، ويضرب موعد مع أصحاب الأرض.