/677136/أحمد-محسن-مصر-تخطو-بقوة-في-مجال-الطاقة-برفع-الصادرات-البترولية-للخارج

قال النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن خطة الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي، لزيادة الصادرات البترولية للخارج، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعضها ومنها الغاز، نقلة نوعية حقيقية للدولة المصرية، تؤكد أنها تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.

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ونوه محسن، في تصريحات له اليوم، بما أعلنه وزير البترول، طارق الملا، عن ارتفاع صادرات قطاع البترول بنسبة 84.28% خلال عام 2021 لتصل إلى نحو 12.9 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار خلال عام 2020، وهى نقلة اقتصادية بمختلف المقاييس تكشف مدى النجاح في قطاع الطاقة.

أحمد محسن: مصر تخطو بقوة في مجال الطاقة برفع الصادرات البترولية للخارج

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2021 لتصل إلى 3.9 مليار دولار، مقابل 600 مليون دولار خلال 2020، علاوة على ارتفاع صادرات مصر من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال عام 2021، وكذلك صادرات النفط الخام وغيرها.

زيادة الصادرات البترولية والتوسع في مشاريع الربط الكهربائي

وشدد النائب احمد محسن، على أن مصر تخطو بقوة في مجال الطاقة سواء بزيادة الصادرات البترولية للخارج أو التوسع في مشاريع الربط الكهربائي سواء مع أوروبا أو دول الجوار، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي يشيدها الرئيس السيسي.