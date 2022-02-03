وظائف خالية للمهندسين بوزارة الرى.. رابط التقديم

جدة - نرمين السيد - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن حاجة وزارة الموارد المائية والرى لتعيين 240 مهندسا تخصصات (كهرباء، حاسب آلى، ميكانيكا، اتصالات ومدنى).





وذكر بيان للجهاز اليوم أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف فى شهر يناير الماضى، على أن يتم فتح باب التقديم 20 فبراير الجارى حتى 7 مارس المقبل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/، والتى تحتوى على الوصف الوظيفى والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.

ويأتى الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية فى إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التى تضمنها الدستور من إلتزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفى إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، حيث يمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة وكذلك مواعيد الامتحانات الإلكترونية والشفوية.

يذكر أن المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تضمنت النص على أن:" يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين".