المتحدث العسكرى : إختتام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الفرنسى ( آمون-22)

أختتمت فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى الفرنسى ( آمون- 22 ) والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من المقاتلات متعددة الطرازات .

وإشتمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة ، فضلاً عن تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة لمجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام ، كما تضمن التدريب تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود فى الجو ، وتنفيذ أعمال الإعتراض الجوى لصد هجوم جوى معادى ضد أحد الأهداف الحيوية والتى عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى وقدره عاليه على إدارة العمليات الجوية المشتركة .

كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جوياً فوق سطح أهرامات الجيزة أبرزت مدى الدقة والكفاءة التى يتمتع بها الطيارين من كلا الجانبين .

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس ناقشت العناصر المنفذه سبل التعاون فى التخطيط والتنفيذ للعمليات الجوية المشتركة بنجاح .

الجدير بالذكر أنة تم تنفيذ زيارة لعدد من موظفى السفارة الفرنسية بالقاهرة وأسرهم بمشاركة أسر الضباط المصريين المشاركين بالتدريب وذلك لحضور عدد من الأنشطة الجوية بالتدريب .

يأتى التدريب ( آمون-22 ) تعزيزاً لأواصر التعاون العسكرى بين القوات الجوية المصرية والفرنسية .