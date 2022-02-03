جامعة القاهرة الأولى على الجامعات المصرية في تصنيف ”ويبومتركس” لأفضل جامعات العالم...

د.الخشت:صدارة الجامعة في التصنيفات العالمية ثمرة جهودها واهتمامها بالبحث العلمي وزيادة النشر الدولي

د.الخشت:نعمل في كافة الاتجاهات ونتوسع في الشراكات والبرامج الدولية مع كبرى الجامعات العالمية.

تصدرنا تصنيف "ويبومتركس" لأفضل جامعات العالم بعد تصدرنا تصنيف الاستشهادات المرجعية على جوجل سكولار

تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني "ويبومتركس" طبقًا لأحدث تقرير لأفضل جامعات العالم والذي نشر في 31 يناير 2022، حيث جاءت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى بينما جاءت باقي الجامعات المصرية في ترتيب لاحق، وذلك من بين نحو 30 ألف جامعة يشملها التصنيف.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تواصل تصدرها الجامعات المصرية في كافة التصنيفات العالمية برغم الظروف العالمية لجائحة فيروس كورونا، موضحًا أن المكانة التي تحظى بها الجامعة في مختلف التصنيفات الدولية هو ثمار جهود الجامعة طوال الفترة الماضية واهتمامها بالبحث العلمي، وزيادة عدد البحوث المنشورة دوليًا فى مجلات عالمية تعتمد على الجانب التطبيقي وتتماشي مع الاهتمام العالمي وهو ما يؤكده ارتفاع معدلات الاستشهاد الدولي بالبحوث العلمية التي نشرتها الجامعة في كافة التخصصات.

وأضاف الدكتور الخشت، أن ما تحققه جامعة القاهرة من تقدم في مختلف التصنيفات الدولية إنجاز كبير خاصة وأنه يأتي نتيجة لمجهودات في كافة الاتجاهات سواء العمل على التوسع في الشراكات والبرامج الدولية مع كبرى الجامعات الدولية في العديد من التخصصات، إلى جانب الاهتمام بتخصصات وظائف المستقبل واستحداث برامج تتماشى مع التوجهات العالمية نحو التكنولوجيا البازغة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن رؤية الجامعة واستراتيجيتها متجددة وتتم وفقًا لأحدث المعايير الدولية وذلك بهدف الوصول بالجامعة إلى العالمية من حيث التعليم والمناهج والخريجين، بحيث يستطيع خريجو الجامعة المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية بمواصفات وخبرات التفكير النقدي وريادة الأعمال.

جدير بالذكر ان تصنيف ويبو متريكس لافضل الجامعات العالمية يختلف عن تصنيف ويبومتركس Webompetrics العالمي للاستشهادات المرجعية يناير 2022، والذي تم إعلانه منذ أيام وحصدت جامعة القاهرة فيه المركز الأول أيضا على الجامعات المصرية بعدد استشهادات (370.043) استشهادا مرجعيا

وهو يقيس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمي من خلال مواقعها الإلكترونية

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