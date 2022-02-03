وزير الأوقاف يشكر رئيس الوزراء على تفضله برعاية مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء...

يتوجه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بكل الشكر والتقدير لمعالي الدكتور المهندس/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتفضله برعاية مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي ، الذي تستضيفه وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة بإذن الله تعالى يوم 14 فبراير 2022م.

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