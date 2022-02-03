”سلامتك تهمنا” تصل شرم الشيخ.. سعفان: المبادرة تهدف للحد من إصابات ومخاطر...

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم الخميس ، جولاته الميدانية للمحافظات ، حيث يزور محافظة جنوب سيناء، للاطمئنان علي الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد، بفنادق شرم الشيخ، من حيث ارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، والوقاية الشخصية وأساليب الحماية المتبعة، مؤكداً حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.

وشهد الوزير ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا " التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة ، وتهدف إلى الحد من مخاطر بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها، وذلك بقاعة فندق دومينا كورال باي بمشاركة 80 فندق بجنوب سيناء، فضلا عن عدد كبير من مسؤولي السلامه بالمحافظة، بحضور سهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأشرف علم الدين مدير المديرية ، ومايكل فيزر مدير عام فندق دمينا كورال باي ، والدكتور محمد مدكور باحث الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

وأوضح الوزير أن قطاع السياحة والشركات العاملة فيه تطبق جميعها كل المعايير القياسية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لحماية الأفراد العاملين فيه على أكمل وجه، مقدما الشكر للفندق على استضاف فعاليات المبادرة وتعاونه المستمر مع مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء.

وأشار الوزير إلي أنه يجب تغيير مفهوم السلامة والصحة المهنية من مجرد قواعد وقوانين ملزمة إلي سلوك يومي أساسي في حياة الأفراد للحفاظ على حياتهم، وتعليم أولادنا هذا المفهوم الجديد فهم عماد المستقبل وأمل التقدم والتطوير.

وأكد الوزير أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.

وقال الوزير: إن الأهم فى مبادرة " سلامتك تهمنا" هو ترسيخ مفهوم السلامة لدى العمال وذويهم ، وتوريثها لأبنائهم شباب المستقبل ، وسواعد مصر القادمة ، وتحقيق ذلك المفهوم على المستوى الشخصي والعملي وفى المكان الذى يعمل به الشخص .

وأكد سعفان أن القوى العاملة فى الفترة الماضية أطلقت العديد من المبادرات فى كافة مجالات العمل منها، مبادرة "احمى نفسك"، والتى تجوب المحافظات لترسيخ سلوك السلامة والصحة المهنية ، ومبادرة "مصر بكم أجمل" لذوى القدرات الخاصة ، ومبادرة "مصر أمانة بين إيديك" والتى كلفت بإعادة إطلاقها فى المحافظات المختلفة ، للتصدي للعدو المتربص بالدولة المصرية والذى يسعى لهدمها ، حتى لا يتأثر التقدم الذي تحققه الدول المصرية ويستمر ،لافتا إلي أن معدل البطالة وصل الآن إلي 7.5 % فى آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بعد أن كان المعدل 13.2 % في عام 2013 ، كاشفا أن هذا الانخفاض جاء بسبب الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة والقيادة السياسية.

وكانت فعاليات اليوم الأول للمبادرة قد بدأت أمس بمحاضرة الدكتور محمد مدكور حول تقييم وتحليل مخاطر بيئة العمل من خلال قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، ومحاضرة أخرى الكيميائي عز الدين إبراهيم مدير عام السلامة والصحة المهنية بمديرية القوي العاملة بجنوب سيناء، وتهدف المبادرة إلي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ورفع مستوى مسؤولي السلامة والصحة المهنيه بالمحافظات المختلفة.

من جانبه أكد أشرف علم الدين مدير المديرية أن الدولة المصرية حرصت على إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" للتعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية الوقاية منها للوصول إلى بيئة آمنة ، كما تهدف وزارة القوى العاملة إلى تلبية احتياجات وتحقيق تطلعات وطموحات العاملين بكافة قطاعاتهم .

وأضاف مدير المديرية أن الوزارة تسعى جاهدة لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة و"قادرون باختلاف" ، فقامت بإصدار وثيقة التأمين على الحياة وصرف منح استثنائية في الأعياد والمواسم لهذه الفئة ، كما حرصت على توفير فرص تدريب وتشغيل لذوي القدرات في مختلف المجالات.

وقام الوزير في ختام فعاليات المبادرة بتسليم شهادات التقدير، علي 3 شركات التي تضم العمالة غير المنتظمة بمدينة شرم الشيخ .

كما قام الوزير بتكريم فريق العمل الذي قام بتنظيم فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا "للحد من مخاطر بيئة العمل .

وقام مدير فندق دومينا كورال باي بتسلم وزير القوي العاملة درع الفندق لدوره وحرصه على الارتقاء بالعملية الإنتاجية، والحفاظ علي العمال بالمنشآت .