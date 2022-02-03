/677126/مدرب-المغرب-هددت-بالقتل-بعد-مباراة-مصر-ولا-أمانع-بالرحيل

كشف البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لفريق منتخب المغرب الأول لكرة القدم، عن خطته في الفترة القادمة، بعد خروج أسود الأطلس من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سقط المنتخب المغربي بثنائية مقابل هدفين أمام منتخب مصر، في لقاء جمع بين الطرفين في دور ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تصريحات وحيد خليلوزيتش

وأكد وحيد خليلوزيتش، في مؤتمر صحفي عقده البوسني اليوم، بعد خروج المغرب من بطولة أمم إفريقيا، على رسائل وصلت له بالتهديد بالقتل.

وأضاف: "لا أمانع تقديم الاستقالة من منصبي، وسبق ونجحت في الصعود بـ3 منتخبات لنهائيات كأس العالم، وإن كانت مصلحة المنتخب المغربي تقتضي رحيله فلن أتردد في ذلك، وخاصة أنني فعلها في مرات سابقة مع منتخبات دربتها".

وواصل: "أواصل عملي بجد واجتهاد، واستقدمت لاعبين لم يكن المغاربة يعرفونهم أمثال ريان مايي، ولا يمكن هدم هذا البناء ولن أتراجع للوراء".

مشاركة منتخب المغرب بأمم إفريقيا مبكرة

واستكمل: "يمكن القول إن مشاركة كأس أمم إفريقيا بالنسبة لهذا الجيل الجديد جاءت مبكرة لصغر سنهم، لكن هذا الجيل سيتوج مستقبلًا بالكان وسيفرحون المغاربة".

وواصل: "سفيان بوفال قدم شوطًا أول أكثر من رائع خلال مواجهة الفراعنة، ولكنه تراجع بدنيًا خلال الشوط الثاني، ولم يعد قادرًا على تقديم الإضافة".

وأتم: "لذا، كان لزاما علي تغيير اللاعب وإدخال لاعب جديد يمكنه أن يقدم الإضافة للمجموعة".

مصر تقصو المغرب بربع النهائي

نجح المنتخب المصري من تحقيق الفوز والتأهل للدور النصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، بعد تحقيق الفوز على نظيرة المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مصر والمغرب بهدف لهدف، بعد تقدم أسود الأطلس بأول أهداف المباراة من خلال ركلة جزاء تحصلوا عليها بعد تدخل قوى من أيمن أشرف.

حاول المنتخب الوطني العودة في نتيجة المباراة، في أكثر من فرصة ولكن دفاعات لمغرب لم تصمد طوال المباراة ليأتي الفراعنة بهدف التعادل في اللقاء، في الدقائق الأخيرة، عن طريق محمد صلاح لمتابعة رأسية محمد عبد المنعم.

توجهة نتيجة مباراة مصر والمغرب للوقت الإضافي بهدف لهدف، ليحسمها الفراعنة في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من الإضافي، عن طريق محمود حسن تريزيجيه، من خلال تمريرة من الجانب الأيمن من محمد صلاح.