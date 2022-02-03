/677141/النشرة-الفنية-وفاة-الزعيم-عادل-إمام-تشعل-السوشيال-ميديا-مزيكا-تعرض-حفل-أم-كلثوم-في-ذكرى-وفاتها-الـ47-إعلامي-سعودي-يهاجم-محمد-صبحي

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الخميس، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

شائعات وفاة الزعيم عادل إمام

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي خبر وفاة الزعيم عادل إمام اليوم الخميس الموافق 3 فبراير لعام 2022، ولم يكن هذا الخبر المتداول سوى شائعة من ضمن الشائعات المغلوطة المنتشرة في الفترة الأخيرة، التي لم يسلم منها العديد من الفنانين مثل: الفنان حسن الرداد والفنان محمد صبحي.

ولم تقتصر الشائعات المنتشرة هذه الفترة على الزعيم عادل إمام، حيث الشائعات المنتشرة حول محمد صبحي و حسن الرداد.

طراد الأسمري: محمد صبحي قزم أمام الفن السعودي

غرد الإعلامي السعودي طراد الأسمري عبر موقع تويتر مهاجماً للفنان محمد صبحي بشأن تصريحاته الآخيرة، وقال:” #محمد_صبحي .. نحترم فنه، وقبلها نحترمه كمواطن مصري، ولكنه قزم أمام الفن السعودي الذي يعتقد أنه بدا منذ عام! المسرح السعودي انطلق وسط الصحراء قبل ميلاد صبحي. #مشخصاتي سخرية لاذعة بحقه وأعتقد انه لم يطلقها إلا عبقري يجيد السخرية ويعرف المسرح جيداً”.

كما كان للإعلامي محمد صبحي العديد من التغريدات المهاجمة للفنان محمد صبحي، حيث قال في تغريدة أخرى:”بالمختصر .. وحتى نقطع الطريق على المزايدين والثورجيين ونزيد "خيبتهم" : "مصر التى فى خاطري وفى فمي .. مصر التي أحبها من كل روحي ودمي" ليست #محمد_صبحي”.

كما قام الإعلامي السعودي طراد الأسمري بالرد على تغريدة أحد الأشخاص المدافعين عن الفنان محمد صبحي، التي كان محتواها:”محمد صبحي قامه فنية كبيرة لن يدركها فن طاش ما طاش الا بعد خمس مائة عام. فن السعودية يتمثل فقط في حفلات التحرش وشباب البومب. عندما يحاول الاقزام النيل من شخصيه. عملاقه ك #محمد_صبحي” فعلى الدنيا السلام”.

فقام طراد بالرد على هذه التغريدة قائلاً:”حلقة واحدة من "شباب البومب" تعادل ألف مسرحية من نوع "خيبتنا"، اتحداااك”.

لم تقتصر مهاجمة الإعلامي السعودي للفنان محمد صبحي على ذلك، بل أيضاً قام بمشاركة العديد من التغريدات المهاجمة للفنان محمد صبحي على صفحتة الرسمية على موقع تويتر، وذلك من خلال إعادة تغريده لهذه التغريدات.

حفلة أم كلثوم على قناة مزيكا

قررت قناة مزيكا تقديم سهرة اليوم الخميس لتكون حفلًا لكوكب الشرق أم كلثوم في ذكرى وفاتها الـ47، لذلك في الثانية عشرة مساء اليوم تعرض قناة مزيكا في سهرتها، حفل أغنيتها الشهيرة “فات الميعاد”، التي كتبها الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز، ولحنها الموسيقار العالمي بليغ حمدي.