مواد امتحانات الثانوية العامة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح مواد امتحان طلاب الثانوية العامة 2022 التى تضاف للمجموع والتى لا تضاف له. وقالت وزارة التربية والتعليم إن الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة 2022 يؤدون الامتحان فى المواد العامة والتخصصية التى تضاف إلى المجموع والمواد العامة التى لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب

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