عاجل- حياة كريمة.. 3 ملفات طارئة تحت متابعة وزيرة التضامن

جدة - نرمين السيد -

كذلك شهدت تسليم مشروعات تمكين اقتصادى للأهالى بقرية المنصورية مركز دراو بأسوان أحد القرى المستهدفة للتطوير والتنمية.

ورافق وزيرة التضامن خلال زيارتها لقرية المنصورية الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان.

وأجرت القباج ومرافقيها خلال الزيارة جولة لتفقد المنازل التى تمت إعادة إعمارها وتسليم مفاتيحها لأصحابها، كما تفقدت المشروعات متناهية الصغر وسلمتها لأصحابها وهى عبارة عن مراكب صيد مزودة بأحدث أدوات الصيد والشباك.

كما تفقدت القافلة الطبية التى تم إعدادها لتوقيع الكشف الطبى على العيون وإجراء العمليات الجراحية للحالات، وذلك من خلال مبادرة "عنيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحية تمهيداً لإجراء العلميات وتسليم النظارات.

كما شهدت اطلاق المشروع التنموى الجديد "احياء الحرف التراثية لأهالى النوبة" الذى يستهدف دعم إنشاء ورش تصنيعية لمنتجات اشتهرت النوبة بها وكادت أن تنقرض وتدريب الحرفيين على أحدث تقنيات العمل فى حرفهم وتزويدهم بأحدث أدوات العمل ، كما يستهدف المشروع أيضا على العمل على تسويق منتجاتهم بأفضل الطرق محليا ودوليا.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعى على الجهود التى تم بذلها من أجل إعادة إعمار المنازل، وكذلك الخدمات الموجودة بها، مؤكدة على أهمية دور المجتمع المدنى فى دعم الجهات التنفيذية من أجل توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

وقالت القباج، إن وزارة التضامن الاجتماعى لا تعمل بمفردها، وإنما بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني، فهم بمثابة الأذرع التنفيذية والشريك الأساسى لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن مصر تشهد يوما بعد الآخر إنجازًا جديدًا مشتركا على أرض الواقع والشراكة ووحدة. الهدف هما من مبادئ الحياة الكريمة التى ننشدها جميعًا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن نجوب القرى والنجوع والمراكز وأن نواءم بين السياسات والمشروعات المنفذة، مشددة على أن "حياة كريمة" تناهض الفقر بكافة أشكاله

وأكدت القباج على ثقة القيادة السياسية فى المجتمع المدنى، وإطلاق عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى سيكون انطلاقة حقيقية للمجتمع المدنى الذى يحمل المسئولية على عاتقه ويقف جنبا إلى جنب بجوار الدولة.

ومن جانبها نقلت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان ترحيب السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوزيرة التضامن الاجتماعى والسادة الضيوف، مؤكدة أن تواجده فى أمر مهم حال دون حضوره الاحتفالية.

وأشادت أبوزيد بجهود وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية فى محافظة أسوان، وهذا ما ظهر جليا فى أزمة السيول التى شهدتها المحافظة، مثمنة كافة الجهود التى تقوم بها الجمعيات الأهلية فى المحافظة.