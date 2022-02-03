جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن جهود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة سبتمبر عام 2019 وحتى الآن.





وقالت الوزارة فى الإنفوجراف المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، إجراء المسح السمعى لمليونين و542 ألفًا و797 طفلا من حديثى الولادة. وذكر الإنفوجراف أن المبادرة شملت تحويل 149 ألفًا و267 طفلًا، لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدى بعد أسبوع من الفحص الأول فى نفس الوحدة.

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