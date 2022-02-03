الرعاية الصحية : تقديم 400 ألف خدمة طبية فى تخصص الأسنان ببورسعيد حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 400 ألف خدمة طبية فى تخصص الأسنان لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال الفترة منذ بدء انطلاق المنظومة بمحافظة بورسعيد وحتى الآن.





وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن كل الوحدات والمراكز الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد تقدم خدمات الحشو الزجاجى، الحشو الضوئى "الكمبوزيت"، حشو العصب، كحت الجير، حشو عصب الأطفال، الحشو المملغم، الخلع، وذلك داخل 34 وحدة ومركز طب أسرة تقدم خدمة الرعاية الصحية الأولية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد.

وتابع بيان الهيئة، تم تقديم أكثر من 380 ألف خدمة أسنان من خلال وحدات صحة أسرة "شمال الحرية، أم خلف، الـ 5000، المناخ1، المناخ2، الكويت، الإسراء، سهل الطينة، العرب2، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، العاشر من رمضان، الكاب، حوض بدران، الصفوة، ميسرة، الجرابعة، 44 عمارة، بحر البقر الجديدة، جنوب البترول، سمر عبدالرحمن، فاطمة الزهراء، بورفؤاد ثان"، إضافة إلى مراكز طب أسرة "حرفيين بورفؤاد، القابوطى، على بن أبى طالب، العلاج الطبيعى،العرب1، بحر البقر القديمة، الجوهرة، مصطفى كامل، شرق النوادى، تعاونيات الزهور، الحى الإماراتى".

واستكمل البيان: فيما تم تقديم 20 ألف خدمة طبية فى تخصص الأسنان من خلال مستشفيات "السلام، الزهور، 30 يونيو" ببورسعيد، إضافة إلى خدمات التركيبات المتحركة بمستشفى المبرة التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنه من المقرر تأسيس عيادات للأسنان بمستشفى الحياة بورفؤاد، التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بشكل عام، ووحدات ومراكز طب الأسرة على وجه الخصوص، تخدم جميع مناطق محافظة بورسعيد شرقًا وغربًا وجنوبًا، وتقدم كافة الخدمات الطبية المتميزة التى يحتاجها المواطن البورسعيدى ولجميع الفئات العمرية.

وأضاف: وحدات الرعاية الأولية التابعة للهيئة تقدم كافة خدمات الأسنان إلى جانب خدمات طب الأسرة والفحص الشامل والطوارئ والتطعيمات وتنظيم الأسرة، بينما تعد عيادات الأسنان من العيادات المتميزة التى تشهد إقبالًا شديدًا من المنتفعين، اللذين كانوا يتكبدون مصروفات عالية فى العيادات الخاصة، مؤكدًا جاهزية كل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بكافة المحافظات، على أعلى مستوى من مستويات الجودة العالمية، ويتوفر بها جميع الاحتياجات من مستلزمات وأدوية، فضلًا عن الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى، مثمنًا جهود الفرق الطبية للوصول لأعلى مستويات رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.