عاجل.. الأرصاد تحذر من الساعات المقبلة (خريطة الأمطار)

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تزداد شدة الأمطار مع تقدم الوقت تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على السواحل الشمالية، فيما تتقدم للمناطق الداخلية لتكون أقل حدة. كما تتقدم للمناطق الداخلية تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الغربية والدلتا والقاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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