استادات الوطنية توقع اتفاقية شراكة مع شركة البريد للاستثمار

وقع مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للمنشآت الرياضية، والتي تعتبر من كبرى الشركات العاملة في مجال التطوير الرياضي، اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة البريد للاستثمار، لتقديم خدمات إلكترونية، وتوفير حلول وخدمات السداد إلكترونيا لكافة أعضاء واندية سيتي كلاب في المحافظات.
توقيع العقد تم بحضور الدكتور حسن عبد الله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للمنشآت الرياضية، و العميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس احمد عبد الله رئيس مجلس ادارة شركة البريد للاستثمار والعضو المنتدب.
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