استادات تعلن تأسيس شركة «سيتى» لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية

أعلن المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة إستادات الوطنية تأسيس شركة «سيتي» لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية.
وأكد «الوزيري» خلال كلمته على هامش توقيع اتفاقية الشراكة مع شركة البريد للاستثمار، أن شركة «إستادات» من خلال تأسيس شركة «سيتي» تسعى لخلق فرص جاذبة للاستثمار واكتشاف المواهب الرياضي في كل ربوع مصر، تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية ومشروع القرن «حياة كريمة».
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الإعلان عن الشراكة الوطنية بين شركة إستادات الوطنية وشركة البريد المصري للاستثمار الذراع الاستثماري لهيئة البريد المصري، إذ تسعى هذه الشراكة لتحقيق طفرة في تغيير الواقع الرياضي والإعلامي.
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