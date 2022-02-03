الأرصاد: أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ورياح مثيرة للرمال والأتربة بعدة مناطق

تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، أمطار خفيفة، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها البلاد اليوم وغدا وتتعرض خلالها كافة أنحاء الجمهورية لأمطار غزيرة ورعدية.

كما تشهد القاهرة الكبرى نشاط ملحوظ للرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء خاصة الأماكن المكشوفة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة مساء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى حالة جوية مرتقبة غدآ علي معظم الأنحاء تبدأ من أقصى الغرب عند السلوم وتتقدم تدريجيا نحو الداخل لتشمل مطروح والإسكندرية حيث تتساقط الأمطار تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة تمتد إلى شمال الدلتا والسواحل الشرقية تكون مصحوبة بحبات البرد تكون رعدية على المناطق الساحلية تصل إلى القاهرة تكون خفيفة إلى متوسطة.

كما تنشط الرياح علي كافة الأنحاء تزيد من الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي معظم المناطق.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض نسبى فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 07 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 0.