سيف الوزيرى: الشراكة مع شركة البريد للاستثمار نقلة فريدة ضمن رؤية الدولة المصرية 2030

أكد المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للإستثمار وإدارة المنشآت الرياضية ، والعضو المنتدب، إن شركة استادات هي إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والشركة تخطو اليوم خطوة مهمة وكبرى، من خلال عقد شراكة استراتيجية مع شركة عملاقة هي شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري .

وقال سيف الوزيرى، ان شركة استادات الوطنية للاستثمار وإدارة المنشآت الرياضية، هي أحد العناصر التمكينية المهمة فى عملية التنمية، والاستثمار الرياضى، وتمتلك أصول أندية سيتى كلوب فى 15 محافظة، ومخطط أن تنتشر فى جميع المحافظات، بجانب شركة برزينتيشن لايف، المسؤولة عن إدارة قناتى الأهلى ومدرستنا، وشركة سكاى دايف المعنية بالترويج للسياحة الرياضية، بالأضافة إلى مشروع الوحدة الاقتصادية الخاصة بالنادى الأهلى، ثم والأهم، إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية بما يضاهى مثيلاتها العالمية.

وأضاف الوزيرى ان شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضى وإدارة المنشآت الرياضية، أسست أيضا شركة "سكاى دايڤ فاروس" ، والتي تمتلك أول طائرة خاصة و معدلة للرياضات الجوية "سكاي دايڤنج"، وبدأ نشاطها التجريبي في بقعة من أجمل بقاع مصر، مدينة شرم الشيخ.

وتابع الوزيرى ان قصة الشراكة بين استادات وشركة البريد للاستثمار ، بدأ الإعداد لها منذ 10 شهور تقريبا، من خلال إجراء عملية تقييم شاملة لاصول شركة استادات، على يد شركتين كبيرتين متخصصتين فى عملية التقييم باحترافية كبيرة، وهما (فاروز) التابعة للبنك الأهلى، وشركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) ذائعة الصيت عالميا، وتمكنت الشركتان من تقييم شركة استادات بقيمة 5 مليار جنيه.

وعقب الانتهاء من عملية التقييم الشاملة لأصول شركة استادات، قررت هيئة البريد عقد شراكة مع الشركة بقيمة 20% ورفع رأس المال إلى مليار جنيه، وفق استراتيجية عمل 5 سنوات.

واردف ان اتفاقية الشراكة، بين شركة استادات، وشركة البريد للاستثمار ، لحظة محورية ونقلة نوعية فارقة فى سوق الاستثمار الرياضى، فى سياق استراتيجية الدولة 2030 ومشروع القرن حياة كريمة ، وأهداف التنمية المستدامة الحقة التي تم التوافق عليها وذلك من خلال الاهتمام بالشباب، ورفع الوعى الرياضى، وتوسيع رقعة الممارسة الرياضية فى مختلف الألعاب، سواء فى أندية سيتى كلوب، أو المنشآت الرياضية الخاضعة لإدارة الشركة فى المدن والمحافظات المختلفة.

وأمر رائع وملهم أن تتشابه أهداف شركة استادات وهيئة البريد، لإقامة شراكات قوية ومتماسكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالبريد عبارة عن هيئة اقتصادية اجتماعية تسهم بشكل مباشر في تحقيق خطط الدولة الرامية لتحقيق التنمية إلى جانب ضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، بما تملكه من مكاتب يصل عددها إلى ثلاثة آلاف و725 مكتب على مستوى الجمهورية.