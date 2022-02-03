/677149/عبد-الحميد-الطحاوى-زيارة-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسى-للصين-اليوم-تعزز-العلاقات-الثنائية-المصرية-الصينية

أكد الدكتور عبد الحميد الطحاوى، خبير العلاقات الدولية وعميد معهد الدراسات الاسيوية السابق، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين فى هذا الوقت الذى يشهد طفرة كبيرة وهائلة فى العلاقات المصرية-الصينية الاستراتيجية وفى كل المجالات.

دوت الخليج

وأضاف الدكتور عبد الحميد الطحاوى، عبر مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز، أن الدعوة الصينية للرئيس السيسى هى دلالة هامة على الاهتمام الصينى بمكانة مصر وقدرتها فى القارة الافريقية، ولذلك حرصت الصين على فتح مجالات جديدة من العلاقات المصرية وحرصت على وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا المحفل الدولى.

وأكد ايضا الدكتور عبد الحميد الطحاوى أهمية تبادل الزيارات بين الصين ومصر، لأنه عادة تنتج عنها توقيع اتفاقيات وشراكات اقتصادية ، كما تعزز تلك الزيارات سبل التعاون بين الدولتين ، بما يحقق المصالح المشنركة للدولتين. وأكد الدكتور عبد الحميد الطحاوى على اهمية مباحثات قمة التى سوف تنعقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الصينى خلال زيارته لعاصمة دولة الصين.

زيارة الرئيس السيسي للصين

جدير بالذكر ان الرئيس السيسي قد توجه صباح اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم 4 فبراير الجاري.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى الضخم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.