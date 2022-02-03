/677138/فينسنت-أبو-بكر-يخطف-الأضواء-في-حضور-محمد-النني-بمواجهة-مصر-والكاميرون-في-نصف-نهائي-أمم-إفريقيا-2021

تنتظر عشاق الكرة المصرية والإفريقية، لقاء المنتخب المصري مع نظيرة القاري منتخب الكاميرون، في دور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، والتي تنطلق في التاسعة مساء، على ملعب أولمبي بمدينة ياوندي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يمتلك المنتخبين المصري والكاميروني رصيد وافل في لقاءات الطرفين، وبالأخص في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ورصيد التتويج بالبطولة، ومحاولة تزويد حصيلة كلاهما فيها بعد غياب دولاب بطولات الفارعنة عن كأس عرس إفريقيا.

شهد نهائي أمم إفريقيا 2017 على تواجد الطرفين، على الأراضي الجابونية، والتي حصد فيها منتخب الكاميرون بطولته الخامسة، من فك منتخب مصر صاحب الصدارة برصيد سبعة نسخ.

حسم المنتخب الكاميروني نتيجة مباراة مصر، في نهائي أمم إفريقيا 2017، بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعد تقدم الفراعنة في نتيجة اللقاء عن طريق محمد النني، ليكون صاحب أخر بصمة لأبناء النيل في شبك الأسود.

جاء رد منتخب الكاميرون على هدف محمد النني، في المباراة عن طريق فينسنت أبو بكر، قائد الأسود ومهاجمهم، بهدفين ويحسم اللقاء، ويرفع البطولة أمم ناظري الفراعنة، على الأراضي الجابونية.

يذكر أن فينست أبو بكر يمتلك في رصيده 6 أهداف، ليتصدر حتى الأن جدول ترتيب هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، في حين يغيب سجل التهديف لمحمد النني في البطولة.

شهدت طريق المنتخبين للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، على العديد من المتاعب والمصاعب للطرفين، ليحجز مقعد في دور قبل النهائي بأمم إفريقيا 2021، ونستعرض في السطورة القادمة تأهل الفريقين من دور ربع النهائي.

نتيجة مباراة الكاميرون وجامبيا

تأهل المنتخب الكاميروني للدور نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على جامبيا بثنائية نظيفة، في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

نتيجة مباراة المغرب ومصر

تقدم المنتخب المغربي في نتيجة المباراة بالهدف الأول في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، بعد تدخل قوى من أيمن أشرف، على لاعب أسود الأطلس، ورجوع حكم المباراة لتقنية الفار واحتساب الركلة، لتكون طريقة التقدم للمغرب في المباراة.

عاد المنتخب الوطني بالتعادل عن طريق محمد صلاح من خلال متابعة من رأسية سددها محمد عبد المنعم وتصدى لها الحارس ياسين بونو وتصل لصلاح ويسكنها الشباك، ويتوجه اللقاء للوقت الإضافي بعد التعادل بهدف لمثله.

واختتم محمود حسن تريزيجيه، أهداف المباراة والفوز الفراعنة في اللقاء، من خلال تمريره من محمد صلاح من الجانب الأيمن ويسكنها تريزيجه الشباك من الجانب الأيسر ويهدي مصر بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، ويضرب موعد مع أصحاب الأرض.