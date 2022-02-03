/677148/7تصريحات-هامة-لرئيس-الوزراء-بشأن-الإيجار-القديم-السكنى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

دوت الخليج تصلنا شكاوى عديدة بقضية الإيجارات القديمة والجميع يطلب الحل العادل تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية ضرورة وسنصل لصيغة عادلة الإيجار القديم ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام لا ذنب لنا فيها قانون الإيجار القديم سيتم طرحه للحوار قبل إقراره من البرلمان.. نحن نحتاج للتوافق سيتم مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في قانون الإيجار القديم وإقرار فترة إنتقالية إقرار الحكومة لقانون الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السّكنى كانت خطوة في هذا الملف

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