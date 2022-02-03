/677151/هنتخطى-الكاميرون-علي-ربيع-يدعم-للمنتخب-قبل-انطلاق-المباراة-وهذه-رسالته-لكيروش

حرص الفنان علي ربيع على توجيه رسالة للمدير الفني لمنتخب مصر، قبل إنطلاق مباراة مصر والكاميرون، التي يترقبها عدد كبير من الجمهور المصري وداخل الوطن العربي بشوف عريم، خاصة وأن فريق الكاميرون معروف بقوته وصرامته.

دوت الخليج يرصد رسالة علي ربيع لمنتخب مصر قبل انطلاق مباراته ضد الكاميرون

وقال علي ربيع في مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات»، التي تقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة: «نفسي أن يحافظ المدير الفني للمنتخب كيروش على تشكيل الفريق، اللاعبين ابتدت تحفظ بعض وعملوا مباراة كبيرة أمام المغرب».

علي ربيع يدعم المنتخب المصري

واستكمل حديثه، موجها رسالة داعمة للمنتخب، ومتوقعًا فوز المنتخب بنتيجة هدفين لهدف: «إحنا منتخبنا كبير ومع الوقت بتزيد الثقة في لاعيبته، متوقع إننا نقدر نتخطى الكاميرون برغم قوة الفريق وميزة الأرض والجمهور».

مباراة مصر والكاميرون

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر مع خصيمه المنتخب الكاميروني، في أما الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في دولة الكاميرون.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر والكاميرون في الدور نصف نهائي على قناتها المخصصة لبطولة كأس أمم إفريقيا beIN Sports MAX HD1، ومن المنتظر أن يعلق عليها المصري على محمد على.

علي ربيع ينتهي من تصوير فيلم زومبي على جنبي

من ناحية اخرى، ينتظر النجم الكوميدي علي ربيع، عرض فيلمه الجديد «زومبي على جنبي»، الذي انتهى من تصويره مؤخرا، ويتولى بطولته بجانب كلا من، هاجر أحمد، شيماء سيف، عارفة عبد الرسول، حمدي الميرغني، كريم عفيفي،، سامي مغاوري، وأشرف عبد الباقي، وتأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

علي ربيع في رمضان 2021

وكان قد قدم علي ربيع في رمضان 2021، عمل درامي يحكي عن مختار لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في إحدى الفنادق تحت عنوان (أحسن أب)، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.

والعمل من بطولة علي ربيع، وسامي مغاوري، أحمد فتحي، هاجر أحمد، أحمد جمال سعيد، جيهان خليل، خالد عليش، عماد رشاد، مصطفى بسيط، تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج معتز التوني.