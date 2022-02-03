/677152/هبة-عبد-الغني-لمحمد-صبحي-نباح-الحيوانات-المسعورة-عمره-ما-يهزك

انضمت الفنانة هبة عبد الغني، لقائمة نجوم الفن الداعمين للفنان الكبير محمد صبحي، وذلك بعد حملة الهجوم الذي تعرض لها من قبل تركي آل الشيخ، وعدد من الشعب السعودي، بعدما أقر بأنه رفض عرض مسريحته مقابل الملايين في موسم الرياض السعودي، ما أدى إلى إغضاب البعض.

دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة هبة عبد الغني للفنان القدير محمد صبحي بعد حملة الهجوم الممنهجة ضده

وكتبت هبة عبد الغني لمحمد صبحي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «السيد الفنان الأستاذ محمد صبحي؛ وقفة اجلال وتقدير واحترام لحضرتك ولكل من رفض ويرفض ان يتحول الى سلعة؛ لأصحاب البطون المتخمة والعقول الخاوية؛ واستنكار لكل من سولت له نفسه انه ملك بدولاراته فالملك لله الواحد القهار».

هبة عبد الغني تهاجم تركي آل الشيخ

وتابعت هبة: «انت يا استاذنا كبير ونباح الحيوانات المسعورة عمره ما يهزك؛ دمت لنا قيمة وقامة نفتخر بها جميعا جيل بعد جيل ولاخر الزمان؛ هبة عبد الغني».

واختتم هبة عبد الغني رسالتها قائلة: «أحد أبنائك في الفن الكثيرين جدا الذين لا تعرفهم».

بداية أزمة تركي آل الشيخ مع محمد صبحي

الجدير بالذكر، أنه نشبت أزمة قوية بين تركي آل الشيخ ومحمد صبحي، بعدما أصدر صبحي بيان صحفي، يدافع به عن تصريحه «الرياض عاصمة الفن»، جاء فيه: «بعد توضيحي بالصوت والصورة بما أقصد وأعني بكلامي، أفاجأ اليوم بمن يتهمني بمجاملة المسئولين في السعودية، وأسأل هؤلاء الجهلاء ولماذا أجاملهم؟، وأنا الفنان المصري الوحيد الذي رفضت ٤ ملايين دولار مقابل عرض مسرحيتي «خيبتنا» بموسم الرياض، اعتراضا على العمل تحت شعار «ترفيه» فأنا أقدم عملا مسرحيا ثقافيا يحمل رسالة ومضمون، وجانب منه ترفيهي، وقلت للمسئولين عن موسم الرياض أنني مستعد لعرض مسرحيتي مجانا، ولكن في إطار أخر غير الترفيه».

تركي آل الشيخ يهاجم محمد صبحي

ليرد تركي آل الشيخ عليه قاىلا: «والله انا ابي اعرف الي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقليه ... عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط»، واصفا محمد صبحي في تعليق له عبر تدوينته عبر موقع تويتر، بالمشخصاتي، لتبدأ من هنا اشتعال الأزمة بين محبي محمد صبحي داخل مصر، وداعمي تركي آل الشيخ بالسعودية.