عاجل- مصر تدين الهجوم الإرهابى على الإمارات

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم، تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لهجوم بثلاث طائرات بدون طيار، والتى نجحت قوات الدفاع الجوى الإماراتى فى اعتراضها وتدميرها.





وأكدت مصر، رفضها البالغ لتلك الانتهاكات الإرهابية، التى تقوض ركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية، مُجدَّدة فى الوقت ذاته دعمها الكامل لدولة الإمارات الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

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