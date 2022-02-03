عاجل- مدبولى يتابع موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، عرض الدكتور صالح الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برامج تستهدف صقل مهاراتهم الوظيفية والتخصصية، وتأهيلهم لاستخدام التطبيقات الحديثة التى سيتم استخدامها فى العمل الحكومى.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن حجم الموظفين الذين تم تدريبهم حتى الآن بلغ نحو 71 ألف موظف، خضعوا لبرامج تدريبية تضمنت "الجدارات الوظيفية" والتى شملت مهارات التواصل الفاعل، وبناء التفكير واتخاذ القرار، وادارة الوقت، والتفكير النقدى، والأخلاقيات والقيم، وروح الفريق، إلى جانب التدريب على "البرامج التخصصية"، ومن بينها الشئون المالية والإدارية، والإتصال السياسى، وخدمة المواطنين، والادارات القانونية، والعلاقات الدولية، والعلاقات العامة، وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على "التطبيقات التشاركية" تمهيدا للتعامل معها عند الانتقال للعمل بالعاصمة.

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ، موقف استطلاع آراء الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما يتعلق بالحوافز الخاصة بهم، لافتا إلى أنه تم استطلاع رأى 31 ألف موظف من المنتقلين، وتراوحت رغباتهم بين 66% لصالح الحصول على وحدة سكنية فى مدينة بدر او داخل العاصمة، ونسبة 34% لصالح الحصول على بدل انتقال.

كما عرض رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال اللقاء، موقف المسابقات التى ينظمها الجهاز حاليا لتعيين عدد من المهندسين فى وزارة الرى، وكذا الأئمة فى وزارة الأوقاف، ضمن جهود الدولة لتوفير الكوادر اللازمة لأداء العمل الحكومى بكفاءة.