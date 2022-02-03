افصل واسمع: خريطة الزحام المرورى والطرق البديلة بمحاور الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامية شيماء حافظ، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الخميس، أوضح صابر أن الإدارة أعلنت عن توفير رقم للإغاثة المرورية فى فى حالة وجود أعطال أو حوادث لا قدر الله يتم الاتصال على رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة "01221110000"، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وقدمت الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات للقيادة الآمنة تحت الأمطار وهى:

- السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية.

- عدم التوقف فى مناطق الشبورة ومناطق الأنوار

- استعمال الأضواء الغير مبهرة

- تهوية جيدة داخل السيارة

- استخدام أنوار الانتظار لتكون مرئية للغير مع مضاعفة مسافة الأمان

- فى حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها فى أقصى يمين الطريق.

وأضاف صابر، أن محافظة الإسكندرية تشهد أحجام فى محور أبو قير عند منطقة سيدى جابر وكفر عبده وميدان الوزارة، حيث يفضل سلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق الإسكندرية.

وفى الشرقية ظهرت كثافات بشارع المحافظة للمتجه إلى الميدان.

وأوضح صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة، فى شارع جيهان السادات المتجه إلى حى الجامعة ناصحا بسلوك شارع أحمد ماهر.

أما محافظة الغربية فتشهد بعض الأحجام فى مدينة طنطا فى شارع المديرية للمتجه إلى ميدان المحطة، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية تشهد بعض الأحجام فى شارع المحافظة.

وتابع صابر أنه تم الدفع بالخدمات المرورية بمحافظة الغربية بمداخل ومخارج المحافظة لتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم، برئاسة العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة لمرور الغربية؛ لاستيعاب حركة السيارات القادمة من المحافظات المجاورة.

ومن المحافظات الساحلية محافظة بورسعيد، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال، وخاصة أعلى الطريق الزراعى للقادم من بسوس، وأعلى منطقة المنيب والكنيّسة.

وفى محافظة الجيزة، أشار صابر إلى أن القادم من المهندسين وداخل على الجيزة والهرم وفيصل، فالحركة تعمل بشكل طبيعى، عدا منطقة شارع كورنيش العجوزة، حيث يفضل سلوك شارع السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، أشار صابر إلى أن محور الفنجرى يشهد بعض الأحجام للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، مشيرا إلى أن كورنيش النيل يشهد أحجام عند منطقة الملك الصالح وأثر النبى ناصحا القادم من وسط البلد ومتجه إلى المعادى وحلوان بسلوك الأوتوستراد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بأن الخارج من القاهرة ومتجه إلى الجيزة يتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.