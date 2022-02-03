سفير بكين بالقاهرة: لقاء الزعيمين السيسى وجينبينج دليل صداقة الشعوب

جدة - نرمين السيد - قال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن زيارة الرئيس السيسى للصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين مساء غد الجمعة، هى تجسيد كامل لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر.





واعتبر السفير الصينى أن زيارة الرئيس السيسى لبكين، دليل حى على صداقة الشعوب بين الصين ومصر وبين الصين والدول الإفريقية، مضيفا أن مقابلة الرئيس السيسى والرئيس الصينى شى جينبينج "وجها لوجه" ستضخ دفعة قوية لبناء مجتمع المصير المشترك بين الصين ومصر فى العصر الجديد. وحول تفاصيل اللقاء، قال إن الرئيس الصينى شى جينبينج سيقيم مأدبة الترحيب على شرف رؤساء الدول الأجنبية ورؤساء الحكومات وأعضاء العائلة الملكية ورؤساء المنظمات الدولية، بمن فيهم الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، الذين سيأتون إلى الصين لحضور مراسم الافتتاح، وسيعقد لقاءات ثنائية معهم.

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