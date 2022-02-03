تحذير عاجل من الأرصاد.. المنخفض الجوى يصل لهذه المناطق فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة فى بيان لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه مع التقدم فى الوقت، تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الغربية، لتصل إلى غزيرة.

كما تمتد الأمطار إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خفيفة إلى متوسطة خلال فترة الليل وصباح الجمعة.

ونوهت هيئة الأرصاد إلى ارتفاع الإحساس ببرودة الطقس، بسبب نشاط الرياح، على أن يكون الانخفاض فى درجات الحرارة ملموسا.