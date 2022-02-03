محافظ الجيزة يكرم 120 متسابقا من حفظة القرآن الكريم (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم، 120 متسابقًا من حفظة القرآن الكريم بجوائز مالية، وشهادات تقدير فى إطار المسابقة التى نظمتها المحافظة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية.





وأشار محافظ الجيزة خلال احتفالية أُقيمت بمسرح قصر ثقافة الجيزة أن مسابقة حفظ القرآن الكريم تقدم لها 13 ألف متسابق تتراوح أعمارهم من 5 إلى 20 عام، وقد تم الاختيار من خلال لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومديرية الأوقاف، حيث تم تقسيم المتسابقين إلى 4 مستويات وهم حفظ القران الكريم كاملًا أو نصفه أو ربعه أو خمسة أجزاء منه.

وتمت الإختبارات على مدار الشهور السابقة والتى أقرت نجاح عدد 9500 متسابق منهم. وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته أن أسر المتسابقين هم من يستحق التكريم فى المقام الأول لحرصهم على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية فى نفوسهم مشيراً إلى أن الهدف من تنظيم هذه المسابقات وتكريم الفائزين بها هو نشر مبادئ الدين الصحيحة والمعتدلة التى تقوم على التعايش السلمى مع الآخرين، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة فى نفوسهم بعيداً عن التطرف والأفكار المغلوطة.

وهنأ محافظ الجيزة خلال التكريم جميع الفائزين، مؤكدًا على حرص المحافظة على تشجيع ودعم حفظة القرآن الكريم من كافة الأعمار وخاصة النشئ، وثمن المحافظ دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم وتنمية المبادرات البناءة التى تهدف إلى تعليم أبنائنا مبادئ الدين الإسلامى الحنيف وتحفيظهم أيات كتابه الكريم ، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم تلك المبادرات التى تهدف إلى خدمة المجتمع.

وجاء أسماء المكرمين من محافظ الجيزة كلاً من مريم بسام نبيل 6 سنوات، ومريم عبدالنبى زينهم من حفظة القرآن كاملًا، وميادة سعيد منصور ودعاء عصام عبدالرؤوف من حفظة ثلاث أرباع القرآن، وجنى أبو العنين عبدالله وحبيبة سليمان أبو حديد من حفظة نصف القرآن، ونورهان حسام الدين عبدالفتاح، وملك أحمد صلاح من حفظة ربع القرآن، ومحمد عبدالله عبد الحفيظ، ومحمد محمود إبراهيم من حفظة 3 أجزاء القرآن.

حضر الفاعلية إبراهيم الشهابى، نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وعبدالله المقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعى ومسؤولى مديريات الأزهر والأوقاف.