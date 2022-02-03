طالبت شركة مصر للطيران، المسافرين علي رحلاتها ممن تخطوا 18 عاما الراغبين في السفر إلى دولة فرنسا ضرورة تقديم ما يُثبت تلقي جرعة تنشيطية من اللقاحات المعتمدة من وكالة الصحة الأوروبية وهي (Pfizer – Johnson – Moderna – AstraZeneca) (فايزر – جونسون – موديرنا – استرازينيكا)، وذلك في حال مرور مدة تتجاوز الـ 9 أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات المعتمدة، بالإضافة إلى تقديم شهادة تحليل PCR أو Antigen بنتيجة سلبية بمدة لا تتجاوز 48 قبل موعد إقلاع الرحلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر للطيران تطالب المسافرين فوق 18 عاما تلقى جرعة تنشيطية قبل السفر لفرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.