/677155/عمرو-خليل-يحذر-من-طقس-اليوم-والغد-أمطار-وتقلبات-جوية-شديدة

تحدث الإعلامي عمرو خليل عن أحوال الطقس المتوقعه اليوم الخميس، والتي تتزامن مع مباراة نصف نهائي البطولة الأفريقية بين مصر والكاميرون، منوها أن درجات الحرارة شهدت تحسن أمس الاربعاء، ولكن من المتوقع ان يكون هناك تقلبات جوية اليوم الخميس بالإضافة إلى الامطار، كما سيكون هناك زيادة في الاحوال الجوية يوم الجمعة بشأن الامطار والرياح.

عمرو خليل يحذر من طقس اليوم والغد: أمطار وتقلبات جوية شديدة

ونوه خليل خلال تقديمه برنامج من مصر المذاع على فضائية سي بي سي ، إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة يتزامن مع موعد مباراة مصر والكاميرون، محذرا الجميع من احتمالية سقوط الامطار.

ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح يتسبب في توقف حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط

هذا وتسببت موجة الطقس السيئ التي تشهدها محافظات السواحل الشمالية في توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، اليوم الخميس، حيث أدت هذه الموجة إلى رسو المراكب بميناء الصيد بالبرلس، وعلى شاطئ بحيرة البرلس ، وبالقرى المطلة على البحر المتوسط بمطوبس، لسوء الأحوال الجوية.

كما كشفت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، عن توقف حركة الملاحة في مياه البحر المتوسط، عقب تلقيها إشارة من ميناء الصيد، بضرورة عدم الخروج للصيد واستمرار القرار حتى تحسن حالة الطقس، كما وردت للمحافظة إشارة بتعرض المناطق الشمالية من البلاد ومنها محافظة كفر الشيخ لأمطار شديدة مساء اليوم، إلى جانب تعرضها لرياح ما بين متوسطة لشديدة، بالإضافة لاضطراب حركة الملاحة البحرية وسرعة الرياح من "65ل 75" كم/س" وارتفاع الأمواج من 4 ل 5 متر.