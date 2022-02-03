/677162/تنبيهات-مهمة-بشأن-التقدم-لوظائف الأئمة-والعمال-بالأوقاف

أصدرت وزارة الأوقاف، تنبيهات مهمة بشأن الراغبين في التقدم لوظيفة إمام أو عامل.

دوت الخليج

ونبهت وزارة الأوقاف في بيان لها، على ما يلي:

أولاً : التقديم سيبدأ إلكترونيًا على بوابة الوظائف الحكومية من يوم 15 / 2 / 2022م حتى 2 / 3 / 2022م على الرابط التالي :

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ== .

ثانيًا : جميع الاختبارات ستتم بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف .

ثالثًا: ستشمل اختبارات الأئمة القرآن الكريم، والثقافة الإسلامية، واللغة العربية بدرجة الإجادة مع اجتياز اختبارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والجدارات والمعلومات العامة.

تنبيهات مهمة بشأن التقدم لوظائف الأئمة والعمال بالأوقاف

هذا وكشفت وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية عن توافر نحو 3000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس وعامل مسجد.

حيث جاءت الوظائف التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة الأوقاف كالتالى:

أولًا : 1000 وظيفة لدرجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد بالشروط التالية :

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا .

- مؤهل عال أزهري مناسب .

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد) .

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .

- صورة المؤهل .

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد .

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

ثانيًا : 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد بالشروط التالية :

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا .

- مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية) .

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .

- صورة المؤهل .

كيفية التقديم

يتم التقدم إلكترونيًّا على الرابط التالي :

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==

يتم الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية اعتبارًا من 15/ 2/ 2022م حتى 2/ 3/ 2022م ، مع الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك.