/677147/تعليق-ناري-من-هشام-نصر-على-قطع-الكهرباء-عليهم-بنادي-الزمالك

تحدث هشام نصر المرشح على منصب نائب الرئيس في انتخابات الزمالك ضمن قائمة أحمد سليمان، حول ما حدث معهم خلال المؤتمر الصحفي اليوم بنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال هشام نصر في تصريحات صحفية :الجميع تابع ما حدث معنا داخل نادي الزمالك بدءًا من الدخول، احنا جايبين مولد عشان نشغل شاشات العرض والميكروفون بدون أي تدخل خارجي”.

وأضاف: “ التدخل كان أكبر من قدراتنا، الجميع تواجد وشاهد قطع الكهرباء عن القاعة التي كانت ستستضيف مؤتمرنا الانتخابي”.

وتابع:" قلت من البداية إن الأمر تنافسي، انزل اعرض نفسك أمام الجميع، ليس لنا أي هدف سوى مصلحة نادي الزمالك وهذه أول نقطة في برنامجنا الانتخابي إعادة الهيئة والشكل المحترم لنادي الزمالك “.

قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 12 فبراير الجاري موعدا للقاء الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات، وستقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً.

وحدد ” كاف” يوم 19 فبراير موعد لمباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي والتي ستقام في أنجولا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

مواعيد مباريات الزمالك

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.