«هتتبسطوا بيه».. أحمد شامي يروج لمسلسل دايمًا عامر

/677154/هتتبسطوا-بيه-أحمد-شامي-يروج-لمسلسل-دايما-عامر

دوت الخليج يرصد صورة أحمد شامي من كواليس مسلسله الجديد وذلك خلال السطور القادمة.

صورة من كواليس مسلسل دايماً عامر

وكتب الشامي مشوقًا جمهوره للمسلسل والذي من المقرر عرضه في رمضان 2022: “من كواليس مسلسل #دايماً_عامر رمضان ٢٠٢٢ ان شاءالله … عمل للاسرة المصرية هتتبسطوا بيه اوي يا رب”.

أحمد شامي يتحدث عن مسلسل بيت العز

وفي سياق آخر، علق الفنان أحمد الشامي، عن دوره في مسلسل " بيت العز"، قائلاً:" أنا بقيت في كل حتة بقيت أستاذ أحمد الشامي المتحرش وفي التكريمات والبرامج، وذلك بعد دوري في المسلسل الأخير.

وأضاف "الشامي" خلال لقائه ببرنامج " معكم منى الشازلي" المذاع على قناة " سي بي سي" قائلاً:" كنت متردد اني اعمل الدور، وفي اللوكيشن كانو بيقولولي كل ما تتشتم أكتر كل ما الموضوع هيكون أنجح، لحد ما الناس كانت بتبعتلي رسائل فيها حسبى الله و نعم الوكيل".

معلومات عن أحمد شامي

الفنان المصري الشاب أحمد الشامي أحد أعضاء فريق واما الغنائي، ولد في الثاني عشر من شهر سبتمبر وذلك في عام 1979 ولذلك فهو يبلغ من العمر 41 عام وبرجه الفلكي هو برج العذراء، وهو من مواليد محافظة القاهرة وشارك في بداية حياته في فريق واما الذي قدم معه أغنيته الشهيرة “يا ليل”، كذلك اشتهر الفريق كثيراً من خلال أغنية “تحلفلي أصدق”، كما أنه شارك في بعض الأعمال الفنية المتنوعة وجسد أكثر من شخصية ناجحة، في عام 2015 تزوج من فتاة من خارج الوسط الفني تدعى رغدة ورزق منها بطفلة واحدة أسماها خديجة.

مطرب مصرى، شارك في تأسيس فرقة واما الغنائي، قام باداء العديد من الأغاني بطريقة الفيديو كليب، ثم شارك في فيلم الأكاديمية كأول اعماله السينمائية، وله أغاني منفردة منها: أغنية "انا بحبك" من فيلم الأكاديمية (2009)، كما له ألبومات مع فرقة واما ومنها: يا ليل (2004) ياغالي عليا (2006) رايحه جايه (2010)”.

أعماله السينمائية: من الأفلام:”اللعبة الأمريكاني (2019)، الأكاديمية (2009)”. ومن المسلسلات:”أماكن في القلب (2005)، العندليب (2006)، نابليون والمحروسة (2012)، اسم مؤقت (2013)، فض اشتباك (2013)، مسلسل كلمة سر ( 2016)، بيت السلايف (2018)، مسلسل فرصة ثانية (2020)”.