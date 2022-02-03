بطريقة طريفة..محمد ثروت يدعم منتخب مصر قبل مواجهته بالكاميرون

/677156/بطريقة-طريفةمحمد-ثروت-يدعم-منتخب-مصر-قبل-مواجهته-بالكاميرون

حرص الفنان محمد ثروت على تقديم الدعم للمنتخب الوطني قبل مواجهته مع نظيره المنتخب الكاميروني على ملعب أولمبي بمدينة ياوندي.

دوت الخليجيرصد تشجيع الفنانين للمنتخب مصر أمام مباراته مع الكاميرون

ونشر محمد ثروت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة جمعته مع شيكو بإحدي أعماله الفنية مشجعًا للمنتخب مصر، قائلاً:”إيتو ما إيتوش .. المصري ميهمهوش”.

مباراة منتخب مصر مع الكاميرون

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة الكاميروني في التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، على ملعب أولمبي بمدينة ياوندي.

جاء اسناد مباراة مصر والكاميرون، لـ بن النيل على محمد علي، لمؤازرة منتخب بلاده ودعم لجمهور الفراعنة في اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

وتنقل مباراة مصر والكاميرون أصحاب الأرض، المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021، في نسختها الثالثة والثلاثون، على قناتي بي إن سبورت ماكس 1 و 2، بتعليق صوتي على محمد علي.

أعمال فنية يتألق بها محمد ثروت

في سياق اخر، يشارك الفنان محمد ثروت في مسلسل جديد بعنوان " الفرح فرحنا"، بمشاركة بعض من نجوم مسرح مصر، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الأشخاص يسكنون في حارة شعبية و ذلك ضمن أحداث قصة مسلسل الفرح فرحنا الحلقه الاولى وخلال مسلسل الفرح فرحنا الحلقة 2 نجد أن أهالي الحارة الشعبية يسعون إلى كسب العيش

كما يتألق بفيلم «تماسيح النيل»، من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت. ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

محمد ثروت في رمضان 2021

وكان قد شارك ثروت في السباق الرمضاني 2021 في مسلسل بين السما والأرض، من إخراج محمد جمال العدل، وتاليف الكاتب العالمي نجيب محفوظ، وبطولة الفنانين هاني سلامة وأحمد بدير، وسوسن بدر، محمد ثروت، محمد لطفي، ندى موسي.