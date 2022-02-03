/677158/طارق-رضوان-الموسسة-التشريعية-دورها-كبير-في-تنفيذ-بنود-وثيقة-الإستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الانسان

خلال استقباله نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان

استقبل ظهر اليوم الخميس الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٢ النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السيد/ كريستوفر لو مون - نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان ، والسيد/ جون بارون مسئول مكتب الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل ، والسيد/ نات تورنر نائب المستشار السياسي بسفارة الولايات المتحدة ، والسيد/ ديفيد ميريل مسئول سياسي بالسفارة الامريكية.

تناول اللقاء العلاقات المصرية - الامريكية خاصة في ضوء اطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في سبتمبر الماضي ٢٠٢١ وما تم من اجراءات خلال الفترة الماضية وتقييم السلطة التشريعية لاداء دور السلطة التنفيذية، هذا بالاضافة الي التشريعات والقوانين اللازمة لتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وأضاف رضوان ان اللقاء تناول أيضا التطور الحادث في قطاع السجون وتغيير مفهوم السجون الي قطاع الاصلاح والتاهيل لكي يكون بمثابة حضانة لاعداد النزلاء واعادة تاهيلهم لدمجهم في المجتمع مرة اخري .

وأضاف ان الموسسة التشريعية تلعب دورًا هامًا كضامن لتنفيذ السلطة التنفيذية بنود وثيقة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وان البرلمان سيكون همزة الوصل ما بين السلطة التنفيذية وقوي المجتمع المدني المعنية بجنبات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان متماشية أيضًا مع إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعام ٢٠٢٢ كعام للمجتمع المدني.