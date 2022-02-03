/677159/إيتو-يثير-الجدل-ويشعل-مباراة-مصر-والكاميرون-قبل-بدايتها

اشتعلت مباراة مصر أمام الكاميرون قبل بدايتها، نتيجة تصريحات صامويل إيتو التي أعلن من خلال حديثه للاعبي الكاميرون بإنها حرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجه إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم حديثه للاعبي الكاميرون وقال لهم: " مباراة مصر ليست كرة قدم، إنها حرب، يجب القتال فيها والفوز بها، لنتأهل للنهائي ونتوج بالبطولة على ملعبنا، إنها الحرب".

كيروش يرد على إيتو

ليرد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على تصريحات إيتو وقال له: " إنها مباراة كرة قدم في الأول والأخير وليست حرب، الحرب الحقيقية هي حماية من يموتون على بوابات الملعب".

ميدو يساند إيتو

وتحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول تصريحات إيتو وقال: "ما فعله إيتو لم يكن خطأ، وليس هناك أسهل من شحن الجماهير في كرة القدم ولكن إيتو لم يفعل ذلك".

وأكمل: " لا يصح أن نأخذ الكرة إلى ماهو أبعد من كونها لعبة، إيتو لاعب كبير ويحاول إفادة لاعبي الكاميرون من خبراته".

إيتو يتراجع عن تصريحاته: الحرب لم أقصد بها مواجهة مصر

وقال إيتو للصحفيين في صباح اليوم قبل لقاء مصر والكاميرون بنصف النهائي: "كما تعملون حين توجهت بالحديث للاعبي المنتخب الكاميروني لم نكن نعرف وقتها من هو المنتخب الذي سنلعب ضده".

وأضاف "الهدف لم يكن إهانة أي دولة أو أخرى لكن بساطة هدفي كان تحفيز اللاعبين".

مصر ضد الكاميرون

وتابع "يمكنني القول إنه بالنسبة لبلد مثل الكاميرون التي بذلت العديد من التضحيات لإقامة هذه النسخة من البطولة فأنه من الطبيعي أن نريد الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وواصل "نحن بالفعل على بعد خطوة من الوصول للنهائي، بالنسبة للشعب الكاميروني فإن الدافع بلا شك سيكون أكبر".

وأكمل "سنلعب ضد أحد أفضل فرق القارة والذي يضم أحد أعظم اللاعبين في تاريخ إفريقيا، لكن من واجبنا أن نفعل كل شيء لنربح".

وأتم برسالة لوسائل الإعلام التي نقلت تصريحاته الحماسية عقب فوز الكاميرون على جامبيا "لقد فسرت الأمر، لا داعي لإثارة الجدل".