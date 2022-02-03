/677161/قبل-ساعات-من-عرضه-شاهد-تحذف-الدعاية-الخاصة-بمسلسل-منورة-بأهلها

كشف السيناريت محمد أمين راضي، عن حدث غريب أطاح بمسلسله الجديد «منورة بأهلها»، والذي من المقرر عرضه على منصة شاهد الإلكترونية بعد حوالي 7 ساعات من الآن.

دوت الخليج يرصد حذف الدعاية الخاصة بمسلسل منورة بأهلها من منصة شاهد

وكتبت محمد أمين راضي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «كل ما له علاقة بدعاية مسلسل منورة بأهلها، تم مسحه من كل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ شاهدVip وتم مسح صفحة إعلان المسلسل من منصة العرض، بالرغم من أنه يفصلنا أقل من ٨ ساعات على ميعاد العرض المعلن من قبل منصة شاهد ليس لديّ أي معلومات».

واختتم متسائلا عن السبب: «هل هو خطأ تقني أو هناك سبب آخر».

هل لباسم سمرة علاقة بحذف منورة بأهلها؟!

أتى ذلك الحدث، بعد ساعات من منشور الفنان الكبير باسم سمرة، أحد أبطال مسلسل «منورة بأهلها»، والذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، داعما الفنان محمد صبحي ضد تركي آل الشيخ: «بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله علي قفاه».

وأضاف: «ولكل أصدقائي المَعلمين أنتوا عارفين هتعملوا ايه المعني في بطن الشاعر».

باسم سمرة يتألق في مسلسل منورة بأهلها

هذا ويجسد باسم سمرة خلال أحداث مسلسل «منورة بأهلها» مصمم أزياء تواجهه العديد من المواقف الصعبة، ويخوض بطولته كلا من ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبوالحسن، محمد حاتم.

أزمة محمد صبحي

ونشبت أزمة قوية بين محمد صبحي، وعدد كبير من كبار المسؤولين بالمملكة العربية السعودية، بعدما قام صبحي بتوضيح مقصده من تصريح «الرياض عاصمة الفن»، مؤكدا على رفضه الملايين من الجنيهات لعرض مسرحيته بموسم الرياض السعودي، لانه حفل ترفيهي لا تليق بأعمال الفنان القدير، فقال تركي آل الشيخ بمهاجمته عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، مشيرا إلى أن محمد صبحي مشخصاتي ليس إلا، وهو ما دفع باسم سمرة الدفاع عن الفنان الكبير.