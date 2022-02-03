«شجع مصر»..رسالة روبي للجمهور قبل إنطلاق مباراة مصر والكاميرون

/677163/شجع-مصررسالة-روبي-للجمهور-قبل-إنطلاق-مباراة-مصر-والكاميرون

حرصت الفنانة روبي على تشجيع المنتخب الوطني المصري قبل انطلاق مباراته أمام المنتخب الكاميروني، والتي من المقرر أن تملأها الحماس على ملعب أولمبي بمدينة ياوندي.

دوت الخليجيرصد دعم الفنانة روبي للمنتخب مصر قبل مباراته مع منتخب الكاميرون

ونشرت روبي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة حملت علم مصر معلقة عليها: “شجع مصر.. قوتنا فى تشجعينا”.

روبي تتألق بحفل Joy awards

هذا وظهرت روبي بحفل Joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بإطلاله مثيرة، وأثار الفستان إلى ضجة كبيرة نظرًا لسعر المبالغ فيه، وعدم ملاءمته مع الحفل من وجهة نظر المتابعين.

وعلق أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":"روبي وصلت لمراحل صعبه جدًا في الاستايل بتاعها!".

كما تزايدت الأخبار المنشورة عن سعر الفستان، الذي أرتدته روبي من دار الأزياء العاليمية Balmain، والذي تخطى سعره 60 ألف جنيه مصري، كما تداوله عدد كبير من المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا.

مسلسل شقة 6 من بطولة روبي

وشاركت الفنانة روبي بمسلسل شقة 6، بجانب الفنان القدير صلاح عبد الله وأحمد حاتم، سما إبراهيم، محمود البزاوي، هاني عادل، من إخراج محمود كامل، تأليف كل من مصطفى يوري وسعاد القاضي.

وتدور أحداث المسلسل عن أشياء غريبة تحدث في شقة في عقار قديم أنقلت إليها روبي قريبًا، ويشترك في هذه الأحداث بعض الجيران، وتلجأ البطلة لبعض الأصدقاء ليساعدها على فهم ما يدور في هذا الشقة الغامضة.

أغنية في اللا لا ما بين روبي وساندي

في سياق اخر، أثارت روبي موخرًا الجدل بسبب حذفها لإغنية لها بعد قليل من نشرها، وقامت المطربة ساندي بطرح الأغنية على صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بفيديو كلب تم تصوير مشاهده في فرنسا، وباسم جديد وهو "في الالا". وأغنية في اللا لا من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي.

موعد مباراة منتخب مصر

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيرة الكاميروني في التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، على ملعب أولمبي بمدينة ياوندي.