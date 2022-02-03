رقم مميز بلقاء اليوم في تاريخ مواجهات مصر والكاميرون بأمم إفريقيا

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يصطدم منتخب مصر مع نظيرة الكاميروني، للمرة الحادية عشر، في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي يأتي تفوق الكاميرون في الفترة الأخيرة بالتفوق على الفراعنة في تاريخ مواجهاتهم في القرن الحادي والعشرين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يجمع لقاء اليوم ولأول مرة منتخب مصر مع نظيرة الكاميروني، في دور نصف نهائي أمم إفريقيا 2021، والتي تحتضنها الأخيرة على ملاعبها ووسط جمهورها.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصطدم خلالها الفريقان بالدور نصف النهائي من البطولة، إذ تقابلا خلال دور المجموعات في خمس مناسبات، وبالدور ربع النهائي مرتين، وفي 3 نهائيات.

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ويمتلك المنتخبين المصري والكاميروني رصيد وفير في لقاءات الطرفين، وبالأخص في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ورصيد التتويج بالبطولة، ومحاولة تزويد حصيلة كلاهما فيها بعد غياب دولاب بطولات الفارعنة عن كأس عرس إفريقيا.

شهدت طريق المنتخبين للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، على العديد من المتاعب والمصاعب للطرفين، ليحجز مقعد في دور قبل النهائي بأمم إفريقيا 2021، ونستعرض في السطورة القادمة تأهل الفريقين من دور ربع النهائي.

نتيجة مباراة الكاميرون وجامبيا

تأهل المنتخب الكاميروني للدور نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على جامبيا بثنائية نظيفة، في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

نتيجة مباراة المغرب ومصر

تقدم المنتخب المغربي في نتيجة المباراة بالهدف الأول في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، بعد تدخل قوى من أيمن أشرف، على لاعب أسود الأطلس، ورجوع حكم المباراة لتقنية الفار واحتساب الركلة، لتكون طريقة التقدم للمغرب في المباراة.

عاد المنتخب الوطني بالتعادل عن طريق محمد صلاح من خلال متابعة من رأسية سددها محمد عبد المنعم وتصدى لها الحارس ياسين بونو وتصل لصلاح ويسكنها الشباك، ويتوجه اللقاء للوقت الإضافي بعد التعادل بهدف لمثله.

واختتم محمود حسن تريزيجيه، أهداف المباراة والفوز الفراعنة في اللقاء، من خلال تمريره من محمد صلاح من الجانب الأيمن ويسكنها تريزيجه الشباك من الجانب الأيسر ويهدي مصر بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، ويضرب موعد مع أصحاب الأرض.