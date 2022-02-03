حياة كريمة فى أسوان.. القباج: توجيهات دائمة من الرئيس لسرعة تنفيذ المشروعات

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدائم على تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بكافة بقاع محافظة أسوان، وأن الرئيس يولى اهتماما خاصا بمحافظة أسوان.





وقالت وزيرة التضامن - على هامش افتتاح قرية المنصورية بمركز دراو فى أسوان -: "إن قطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وصل إلى قرية المنصورية فى محافظة أسوان، حيث تم تطوير جميع الخدمات الصحية والعقارية والبنية التحتية والمدارس والمؤسسات والمنازل وغيرها، وذلك بعد زيارتين للرئيس عبد الفتاح السيسى، للمحافظة".

وشددت على ضرورة تكاتف الجميع للمشاركة فى المبادرة الرئاسية وخاصة فئات الشباب، موضحة أن "حياة كريمة" لا تكتفى بجانب واحد بل هى السبيل إلى الحياة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، معربة عن سعادتها بالتواجد بصعيد مصر لرؤية تنفيذ السياسات التى تنتهجها الدولة.

وتابعت: "نسعد بالشكاوى قبل الثناء، لأن هذه الشكاوى البناءة تجعلنا نعمل إلى الأفضل، ونقوم بتطوير الأداء لتحقيق الحياة الكريمة لأهلنا، فاليوم نحتفل بسكن كريم، وبالصحة التى يحلم بها المواطن المصرى، فصحتكم غالية علينا".

وبعثت وزيرة التضامن الاجتماعى رسالة طمأنة للصيادين من العمالة غير المنتظمة؛ بضرورة التأمين على أنفسهم على أن تقدم المساعدة لهم فى كل ما يحتاجونه بهذا الشأن، موضحة أن "حياة كريمة" تعتمد فى الأساس على المشاركة والتعاون بين جميع فئات المجتمع التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وغيرها للخروج بأفضل صورة للمواطن المصرى.

وفى سياق متصل، قالت نيفين القباج: "سنقوم الشهر المقبل بإطلاق أول استراتيجية للعمل التطوعى فى مصر، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بمشاركة شبابية".

وسلمت الدكتورة نيفين القباج اليوم 40 منزلا بعد إعمارها بقرية المنصورية للأهالى، كما سلمت 30 مركب صيد لصيادى القرية، بالإضافة لتفقد قافلة الرمد بالقرية، كما شهدت إعلان مؤسسة صناع الخير للتنمية، إطلاق مشروع تنموى جديد يستهدف إحياء الحرف التراثية بقرى النوبة، وتفقدت القافلة الطبية الموسعة التى يتم تنظيمها على هامش الاحتفالية.