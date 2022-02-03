تدريب أطباء الشرقية على أحدث بروتوكول لعلاج كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح مسعود - فى تصريحات صحيفة، اليوم الخميس - أنه تم تنفيذ الدورة التدريبية الأولى للأطباء على بروتوكول علاج الفيروس "التحديث الأخير"، فى قاعة التدريب بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق بحضور 18 طبيبا بأقسام الرعايات المركزة والعزل بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وقام بالتدريب الدكتور أشرف سليم أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الزقازيق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التدريب.
وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج والدورات يأتى ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة مديرية الشئون الصحية بالشرقية، مشيرا إلى أن هذه الدورات التدريبية سيتم عقدها أسبوعيا بقاعة التدريب بمستشفى الصدر بالزقازيق، مستهدفة كافة الأطباء والفرق الطبية بالرعايات الحرجة، وأقسام العزل، ومديرى المستشفيات، بالتنسيق مع إدارتى التدريب، والرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، وإدارة مستشفى الصدر، والتى من شأنها رفع كفاءة الأطقم الطبية وتحسين مستوى أداء الفرق العاملة بعيادات وأقسام العزل، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات صحة الشرقية.
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