خالد الجندى: ضرب النساء ثقافة عربية وليست شرعية (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - وأضاف الجندى، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" الذى يقدمه على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن الضرب ثقافة عربية تتصف بالبيئة السائدة وقتها، ومن يقول إن الزوجة تُضرب فلا مانع لديه أن أمه تُضرب أو أخته يُعتدى عليها بالضرب، متسائلًا: "الإسلام به نصوص عن الرق فهل معنى ذلك أنه يشجع عليها؟"، مُجيبًا بقوله إنه لم يُقر الرق أو يرحب به بالأساس بل نظم تلك العملية بقدر الإمكان.

تابع أن الإسلام جاء على واقع يضرب فيه الرجل النساء ونظمه على ذلك ولم يشرعه، بل أن هناك أمور لم يحرمها القرآن صراحة بل تركها لتحريم المجتمع، وهو يتعامل مع الواقع بتنظيم المسألة والدليل أن كل كتب الفقه ترى عدم وجوب الدواء أو الطب تجاه زوجته أى غير ملزم بعلاج زوجته، رغم أنه كلام لا يُرضى الله.

"لعلهم يفقهون" هو برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى ويهدف إلى الارتقاء بوعى المسلمين.