جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن المجلس التنفيذى وافق على إنشاء معهدين جديدين للتعليم العالى بمدينة قنا الجديدة، وهما المعهد التكنولوجى للتمريض، والمعهد العالى للإدارة والمحاسبة، على مساحة 17 ألف متر، بواقع 8500 متر لكل معهد، على أن يلتزم مسؤولو المعهدين بتعيين الموظفين وأعضاء هيئة التدريس من أبناء قنا.





جاء ذلك اجتماع المجلس التنفيذى الدورى للمحافظة بحضور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والقيادات التنفيذية. وأوضح الداودى، أن المجلس وافق أيضا على إنشاء مدرسة العسيلية الإبتدائية الجديدة فى قرية الأشراف الغربية بمركز قنا ومدرسة جزيرة مطيرة للتعليم الأساسى بمركز قوص، وأن المحافظة حريصة على إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول لتحسين جودة العملية التعليمية. وأشار إلى أن المجلس وافق على إطلاق أسم الراحل حمدى أبوقريع، على مدرسة نجع العرب الإبتدائية بالترامسة مركز قنا تخليدا لذكراه لكونه المتبرع بالأرض المقامة عليها المدرسة، مؤكدا أهمية تعاون المواطنين مع الجهات التنفيذية لتوفير قطع أراضى فضاء لإقامة مدارس عليها فى ظل الجهود التى تبذل لتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس. كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمود نور الدين عبدالرحيم، على مدرسة نجع عبدالقادر الإعدادية بمركز دشنا، تخليدا لذكراه وتكريما له على الدور البطولى الذى قدمه فداء للوطن.

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