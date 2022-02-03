محافظ المنيا يؤكد ضرورة تحفيز المستثمرين وضخ رؤوس أموال جديدة بالسوق المحلى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنيا أسامة القاضى، ضرورة تحفيز المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل على جذب الاستثمار وضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق المحلى، لتساهم فى توفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة.





جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع لجنة التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمار، بحضور إسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية، ومروان محمد مدير جهاز المشروعات وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية وعدد من أعضاء اللجنة.

وقال القاضى إن اللجنة تختص بدراسة المقومات الاقتصادية بالمحافظة، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بها، واستيفاء النماذج المطلوبة لحصر وتحديد المقومات الاقتصادية للمحافظة قطاعيا والميزات النسبية لكل قطاع، مع إعداد ملف تفصيلى للفرص الاستثمارية وآليات دعم وجذب القطاع الخاص والمستثمرين التى يمكن أن تقدمها المحافظة.

وأضاف أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية نحو التوسع فى إقامة وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة الصغر وتشجيع الشباب على الدخول بمجال العمل الحر وتحفيزهم على الابتكار وريادة الأعمال وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.

ووجه بتقديم الدعم والمساندة لإتاحة فرص الاستثمار من خلال منح المزيد من التيسيرات والحوافز وتخفيف الإجراءات، وفرص الحصول على تمويل للمشروعات من خلال عدد من المبادرات والمشروعات بالمحافظة منها برنامج (مشروعك - صندوق التنمية المحلية - جهاز شباب الخريجين بالمحافظة)، حيث حققت المحافظة من خلال تلك المبادرات نسب إنجاز متقدمة على مستوى الجمهورية.