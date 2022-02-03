سفير مصر فى الدوحة يستقبل أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز

جدة - نرمين السيد - وتناولت المقابلة علاقات التعاون بين الحكومة المصرية والمنتدى الذى تشارك مصر فى عضويته فضلاً عن القمة السادسة المقبلة للمنتدى المقرر عقدها فى 22 فبراير 2022.
وأشاد أمين عام المنتدى بالجهود الوطنية لتطوير قطاع الغاز فى مصر، من حيث التوسع فى الاستكشافات وزيادة حجم الإنتاج إضافة إلى الاستثمار فى محطات إسالة الغاز وزيادة التصدير.
وأعرب عن شكره للتعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والمنتدى، متطلعًا لمزيد من التعاون المشترك، وهو ما أمّن عليه السفير عمرو الشربينى.
ونوه بما تم من تطوير لقطاع الغاز فى مصر وبحرص الجانب المصرى على تعزيز علاقاته مع المنتدى، لاسيما مع استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" هذا العام.
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