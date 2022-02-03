محافظ بنى سويف يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، مع مسئولى التعليم، سير أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، والتى كانت قد بدأت يوم السبت الماضى واختتمت اليوم الخميس.





وبلغ إجمالى المتقدمين للامتحانات أكثر من 66 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على أكثر من 310 لجان على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وبحسب بيان صحفى صدر عن المحافظة، فإن المتابعة جاءت عقب تواصل وكيل وزارة التعليم ببنى سويف محمد عبد التواب، مع غنيم؛ للاطمئنان على انتظام العمل داخل لجان تقدير الدرجات والنظام والمراقبة.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال التصحيح بدأت يوم الاثنين الماضى بمادة اللغة العربية، مشيرا إلى تفقده للجنة تقدير الدرجات بمدرسة طه حسين، ولجنة النظام والمراقبة بمدرسة جمال عبد الناصر؛ لمتابعة أعمال الكنترول والاطمئنان على توافر التيسيرات اللازمة لعمل اللجان وانتظام وانضباط العمل وفق التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة القائمين والمشاركين على أعمال الكنترول لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن إجمالى عدد المعلمين المشاركين فى تقدير امتحانات اللغة العربية والحاسب الآلى والدراسات الاجتماعية والتربية الفنية يبلغ 565 معلما و71 موجها موزعين على 16 حجرة، فيما تبدأ "يوم السبت المقبل" أعمال تصحيح وتقدير الدرجات لمادتى العلوم واللغة الأجنبية وتبادل وكيل التعليم الحوار مع المعلمين والمصححين واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم، مشيرا إلى أنه تم توفير كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح فى جو مناسب، ورصد الدرجات والمراجعة بكل دقة وشفافية.

وطالب بضرورة توخى الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة بالكامل ومراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية والدقة والحرص على مصلحة الطالب وإعطائه حقه كاملا، مع التأكيد على دقة المراجعة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديا لأى أخطاء تضر بصالح الطلاب.