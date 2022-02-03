إزالة 613 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجة الـ19 بالفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الفيوم، إزالة 613 حالة تعد بالبناء والزراعة على أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بشتى قرى ومراكز المحافظة بمساحة تزيد على 68 ألف م2، ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ19 لإزالة التعديات، التى انطلقت الأسبوع قبل الماضى، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.





وأوضح الدكتور أحمد ثابت مدير عام أملاك الدولة - بحسب بيان للمحافظة، اليوم الخميس - أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة تمكنت من إزالة 613 حالة تعد بالبناء والزراعة على مساحة 68 ألفا و131 مترا من أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية. وكشف مدير عام أملاك الدولة عن أن إزالات التعديات بالبناء شملت إزالة 326 حالة تعد على أراضى الرى بمساحة 12374 مترا مربعا، وإزالة 280 حالة على أراضى الزراعة بمساحة 49205 أمتار مربعة، وإزالة 3 حالات تعد على أراضى هيئة الأوقاف بمساحة 2305 أمتار مربعة، و3 حالات على أراضى السكة الحديد بمساحة 47 مترا مربعا، إضافة لحالة تعد بالزراعة على مساحة 4200م2 "فدان" بأراضى هيئة الأوقاف.

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