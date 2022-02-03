تشديدات أمنية في محيط ملعب أوليمبى قبل مواجهة مصر والكاميرون.. فيديو

شهد محيط ملعب أوليمبى الذى سيحتضن مواجهة منتخب مصر والكاميرون المقرر لها التاسعة مساء اليوم الخميس، تشديدات أمنية مضاعفة قبل انطلاق المباراة التى ستكون في إطار نصف نهائى كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضى الكاميرونية، وتستمر حتى 6 فبراير الجارى.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، رفع العقوبة عن ملعب "أوليمبي"، الذى شهد حادث تدافع قبل مواجهة الكاميرون وجزر القمر فى ربع نهائي البطولة، والذى أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وقال فرانك مبيدا مدير ملعب أوليمبى: "قمنا بالعديد من الإجراءات الأمنية الإضافية التي ستكون في نصف النهائي والنهائي بعد رفع العقوبة على ملعب أوليمبي".

وأضاف مدير ملعب أوليمبى: "سيتم فتح أبواب الملعب 5 ساعات قبل انطلاق مباراة الكاميرون ومصر، وهناك تشديدات أمنية مضاعفة في محيط الاستاد".

وافتتح منتخب مصر مباريات كأس أمم أفريقيا بالخسارة أمام نيجيريا بهدف دون رد، لكنه أعاد إحياء حظوظه بالفوز على غينيا بيساو في الجولة الثانية ثم فاز على السودان بهدف دون رد ليتأهل لدور الستة عشر للبطولة، وقهر كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، ثم فاز على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في دور الثمانية للبطولة.

في المقابل، تربع المنتخب الكاميرونى على صدارة ترتيب المجموعة الأولى فى الدور الأول، حيث حصد 7 نقاط بتحقيقه فوزين بالإضافة إلى تعادل وحيد، ونجح في التأهل إلى دور ربع النهائي عقب فوزه الصعب على حساب جزر القمر بنتيجة 2-1 ، وأطاح بمنتخب جامبيا بثنائية نظيفة فى دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.